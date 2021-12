Basket: ultima chiamata in Champions per la Dinamo

(ANSA) - SASSARI, 07 DIC - Ultima chiamata per la Dinamo Banco di Sardegna in Champions League. Domani, mercoledì 8, alle 18, in Ucraina i biancoblu affronteranno la Prometey dell'ex Miro Bilan, in una gara che vale come uno spareggio.

All'andata al PalaSerradimigni gli ucraini vinsero di 8 punti, svantaggio che la Dinamo è costretta a ribaltare per avere la certezza matematica della qualificazione alla fase successiva della competizione europea. Vincendo con meno di 8 punti di scarto gli uomini guidati da Piero Bucchi lascerebbero ancora aperto il discorso qualificazione, mentre perdendo, l'addio all'Europa sarebbe definitivo. "Domani ci aspetta una partita impegnativa e importante, dobbiamo cercare di fare un'altra buona prestazione dopo quella di Bologna, stando attenti a fare una difesa intensa cercando di concedere il meno possibile a una squadra di grande talento come Prometey", ha dichiarato il coach dei sassaresi presentando la sfida.

"Arriviamo con la consapevolezza della buona partita disputata a Bologna, dove abbiamo fatto una prestazione convincente, abbiamo anche avuto la possibilità di vincere, ma ci sono ancora tante cose su cui lavorare e migliorare. Sarà importante anche il miglioramento dei più giovani - conclude Bucchi - perché l'apporto anche dei ragazzi meno esperti è importante per la squadra e la loro crescita sarà fondamentale".

In Ucraina Bucchi, come domenica scorsa a Bologna, dovrà fare a meno di Stefano Gentile, alle prese con un lieve infortunio muscolare. (ANSA).