IL-PUNTO/Covid: contagi di nuovo in salita in Sardegna

Riprendono a salire i contagi Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registra anche un nuovo decesso. I casi positivi confermati sono 110 (+30), sulla base di 2.727 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.709 tamponi per un tasso di positività dello 0,9%. La vittima è una donna di 75 anni, residente in provincia di Nuoro.

Sono in calo, invece, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 9 (-2), mentre salgono di otto quelli ricoverati in area medica, per un totale di 90 posti letto occupati da positivi. Infine, sono 2.968 (-15) le persone ancora in isolamento domiciliare.

Oltre a Fluminimaggiore, il paese del Sulcis Iglesiente in zona rossa dopo che lo screening di massa ha rivelato la presenza di oltre 100 positivi, si sta vivendo una situazione critica anche a Villaputzu. Nel paese del Sarrabus, a seguito di alcuni casi di positività al Covid riscontrati nelle Scuole medie, per due giorni le lezioni si sono svolte con la didattica a distanza, e per oggi è stato organizzato una screening di massa gratuito, con i tamponi molecolari effettuati nella palestra delle scuole elementari. Rimandata anche la prima data dei mercatini di Natale prevista per mercoledì 8 dicembre.

Sul fronte vaccini, si assiste ad una accelerazione in tutta l'Isola. Trainano le terze dosi, ma si registra un incremento anche delle prime per effetto dell'entrata in vigore del super Green pass. Nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre le inoculazioni in Sardegna sono state complessivamente 75.805, di cui 64.972 dosi booster e 4.836 prime dosi. Nella settimana precedente, dal 22 al 28 novembre, il totale delle somministrazioni era stato di 53.216 dosi, di cui 44.514 booster e 3.652 prime inoculazioni.