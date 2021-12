Vaccini: 1370 dosi somministrate nell'Open day di Cagliari

Sono state 1.370 in totale le dosi del vaccino anti covid somministrate ieri alla Fiera di Cagliari nell'Oper day dedicato alle terze dosi, con accesso libero senza prenotazione, per il personale scolastico, sanitario e le forze dell'ordine della provincia.

Un evento organizzato dall'Ats Sardegna nell'Hub vaccinale di Viale Diaz che ha dunque avuto una risposta importante.

Durante la giornata sono stati impegnati 12 medici per turno (mattina e sera), 20 infermieri e cinque amministrativi.