Green pass: ristoratori Cagliari, "per noi non cambia nulla"

(ANSA) - CAGLIARI, 06 DIC - Per i ristoranti del centro di Cagliari green pass o super green pass, la situazione non cambia: i controlli sono gli stessi che venivano effettuati nelle scorse settimane.

"Abbiamo solo aggiornato l'applicazione - spiega all'ANSA Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio sud Sardegna e ristoratore - che automaticamente segnale chi è in regola.

Accettiamo il fatto che questo ci consente di evitare altre chiusure. Ma serve un passo ulteriore: non possiamo sostituirci allo Stato per i controlli, noi siamo ospitalità". (ANSA).