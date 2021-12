Green pass: per ora nessuna sanzione su autobus a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 06 DIC - Via al super Green pass anche in Sardegna. Controlli da questa mattina su metropolitana e bus dell'Arst. "Abbiano effettuato delle verifiche - spiega all'ANSA il direttore generale Carlo Poledrini - e chi non era in regola non è stato fatto salire a bordo. Naturalmente non abbiamo sanzionato nessuno perché, secondo il decreto, questo è un compito affidato alle forze dell'ordine. Ma su questo e altri punti aspettiamo l'esito della riunione di questo pomeriggio in Prefettura".

Proprio per questo motivo, ancora nessun controllo sui mezzi pubblici cittadini a Cagliari. La situazione si potrebbe sbloccare dopo la riunione in Prefettura per fornire alle aziende dei trasporti indicazioni e interpretazioni del decreto.

La normativa nazionale - questo è quanto spiega il Ctm, l'azienda che si occupa dei trasporti pubblici urbani a Cagliari - parla di controlli da parte delle forze dell'ordine. E, in attesa di ulteriori disposizioni, il personale in servizio a bordo dei mezzi si è limitato alle ordinarie verifiche che riguardano ad esempio il possesso dei biglietti da parte degli utenti".

Situazione diversa, invece, a Nuoro e provincia, dove sono scattati da questa mattina - fanno sapere dalla Questura - i controlli delle forze dell'Ordine finalizzati al rispetto della nuova normativa sul green pass "rafforzato". (ANSA).