A Luca Telese premio Alziator per miglior libro su Cagliari

Va al giornalista Luca Telese il Premio Alziator per il miglior libro su Cagliari con il suo "Cuori Campioni", edito da Solferino. Una sezione del premio istituita nel 2020 per mettere in primo piano la città a livello nazionale e stimolare scrittori non solo sardi a visitarla e a scrivere storie su un capoluogo sempre più apprezzato. Telese racconta la storia dei campioni del Cagliari, che non finisce con lo storico scudetto conquistato il 12 aprile 1970. Comincia, anzi, un periodo travolgente: per loro, per la Sardegna e per l'Italia. Un'intensa stagione che porta nuove epiche partite: da quelle del campionato, dove la squadra lotta per mantenere il suo primato, ma deve fare i conti con la malasorte, a quelle del Mondiale in Messico, in cui tanti dei compagni sono chiamati a giocare.

Una stagione difficile per l'eroe indiscusso Gigi Riva, fuori uso per mesi dopo l'infortunio di Vienna e inseguito dai media a caccia di uno scoop sul suo amore con la misteriosa Dama Bianca. Una stagione, nel finale, di dolceamari addii con la fine dell'era Scopigno. Ma in questa storia magica e tormentata c'è molto più del calcio e dei suoi campioni. C'è una Sardegna che corre e si rinnova diventando protagonista, tra le miniere di fluorite e la più grande raffineria del Mediterraneo, del rilancio industriale del Paese. E c'è un'Italia intera che lotta per portare nella modernità una società percorsa da discriminazioni arcaiche, dove non esiste il divorzio e imperano le disparità salariali tra Nord e Sud.

Telese racconta quegli anni con il passo narrativo del grande romanzo di popolo, di padri e di figli, di battaglie sul campo e fuori. Un'immersione nell'anima di un tempo e di una terra che intreccia partite e retroscena, copertine del Monello e radiocronache di Sandro Ciotti, stadi in costruzione e antiche architetture megalitiche.