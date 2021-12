Covid: 133 nuovi contagi, in calo,e nessun morto in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 DIC - In Sardegna si registrano 133 ulteriori casi confermati di positività al Covid, in calo rispetto al precedente rilevamento, sulla base di 1.800 persone testate. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.350 tamponi. Il tasso di positività è dell'1,5 per cento.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 13, aumentano di 5 invece quelli in area medica, per un totale di 77 posti letto occupati da positivi. Infine, sono 2.998 (+81) le persone ancora in isolamento domiciliare. (ANSA).