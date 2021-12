"ProiezioniDiBorsa", premiati a Roma anche tre sardi

La Sardegna dello sviluppo e dell'innovazione porta a casa tre premi nel primo meeting "ProiezioniDiBorsa", in programma oggi a Palazzo Ferrajoli a Roma.

Nella cerimonia in cui verranno premiate le eccellenze italiane e non solo (nel settore economia e finanza, giornalismo, moda, società quotate a Borsa Italiana, cinema, spettacolo e televisione, start up promettenti e associazioni dedite al volontariato), salgonoo sul palco Alessandro Ariu, Ceo dell'azienda Eye Sport che sta per sbarcare sul mercato azionario all'Euronext di Parigi; il giornalista di Siniscola Maurizio Carta, da anni corrispondente di Politica Economica internazionale da Londra, e il giornalista cagliaritano Fabrizio Serra, che da tre anni ha ideato il suo talk show sulle piattaforma social dal titolo "Effetto Serra", primo in Sardegna e fra i primi in Italia come esempio di innovazione e di buon utilizzo delle tecnologie, diventando - grazie al suo numeroso seguito - uno dei precursori dell'informazione all'interno dei social network.

Madrina della serata, la giornalista Rai Maria Rosa Monaco. Sarà proprio lei a dare il via alla lunga serie di premiazioni che vedrà salire sul palco non solo rappresentanti del mondo scientifico come il virologo Fabrizio Pregliasco, ma anche il gotha della finanza nazionale.