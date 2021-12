Maltempo: allerta domenica per neve e ghiaccio in Sardegna

Un avviso di condizioni meteo avverse per neve e ghiaccio in Sardegna è stato diramato dalla Protezione civile regionale.

A partire dalle ore 12 di domenica 5 dicembre e sino alle 12 di lunedì 6 - si legge nel bollettino - è prevista "una grande saccatura che si estende dall'Artico al Nord Africa, interessando l'intera Europa. L'ondulazione più occidentale della struttura stasera inizierà a elongarsi verso meridione, veicolando sulla Sardegna aria fredda e satura di umidità".

Secondo le previsioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, "la neve in Sardegna ritornerà a cadere a partire dalla serata di domenica 5 e nella giornata di lunedì 6, sempre sulla parte occidentale, a partire dai 500 metri sul livello del mare. Ci sarà anche un vistoso calo delle temperature, che scenderanno anche di 10 gradi e comunque non saranno superiori agli 8-10 gradi in pianura".