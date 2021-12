"Leadership, sostantivo femminile", incontro a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 04 DIC - La parità di genere non è solo una questione di giustizia sociale, è imprescindibile per lo sviluppo di una società e di un'economia inclusiva.

Se ne parla martedì 7 dicembre, alle 16,30, al Teatro Doglio di Cagliari. "Leadership, sostantivo femminile" è un confronto a più voci, alla luce anche della recente entrata in vigore della legge sulla parità salariale. Sette donne autorevoli in differenti e strategici ambiti, ciascuna con la propria storia personale e professionale offrono il loro contributo "per mettere in luce la strada già tracciata e quella ancora da disegnare per eliminare i divari di genere", evidenzia Claudia Rabellino Becce, avvocata e autrice, a cui è affidata la direzione scientifica dell'incontro moderato da Barbara Rachetti, giornalista di Donna Moderna.

Con una consapevolezza: "La leadership femminile è come un abito su misura: non esiste un modello, ognuna veste il suo, altrimenti per combattere uno stereotipo se ne crea un altro", sottolinea Rachetti che dialogherà poi con Monica Lucarelli, neo assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma. Intervengono poi Maria Alessandra Pelagatti, presidente Soroptimist International club Cagliari; Isabella Susy de Martini, neuropsichiatra, ufficiale medico di bordo; Francesca Maria Montemagno, imprenditrice digitale, fondatrice della startup "Smartive"; Elisabetta Fiumene, consigliera area per Banca d'Italia; Simona Salustro, Presidente Giovani Imprenditori di Confcommercio Ferrara e vice Giovani Imprenditori Confcommercio Nazionale; Chiara Obino, dentista, coach motivazionale e campionessa di apnea, tra le cinque donne al mondo che hanno raggiunto i 100 metri sott'acqua.

Organizza Ilda Events and Tourism in collaborazione con il Comune di Cagliari. (ANSA).