Incendi: lotta nazionale contro i roghi riparte da Sestu

Parte da Sestu la lotta nazionale agli incendi. Non solo in Sardegna, ma anche in Calabria, Campania, Toscana e Sicilia.

La rete nazionale "Basta incendi" si è riunita proprio alle porte di Cagliari per lanciare un messaggio: la battaglia contro le devastazioni delle fiamme si organizza anche sei sette mesi prima dell'estate. Proprio ora - questo il senso dei principali interventi di attivisti e esperti provenienti da mezza Italia - è il momento di prepararsi a proteggere di più il territorio.

Senza spendere una fortuna.

Bianca Locci, tra i promotori della Rete in Sardegna, ha chiesto di mettere in campo metodi come il telerilevamento e tutti i sistemi per individuare subito il fronte del fuoco. Anche perché spesso - hanno sottolineato gli esperti - si usano strategie di "guerra" che aggiungono danno al danno: nel mirino le tecniche del "fuoco prescritto" e del "controfuoco", considerate dannose per l'ambiente.

Durante il convegno si è parlato anche delle connivenze tra criminalità e incendi, soprattutto per quanto riguarda alcune aree del Mezzogiorno.

Tra le proposte anche quelle di un maggiore coinvolgimento di agricoltori e pastori come prime "guardie" antincendio. "E' inverno. Parliamone ora - ha concluso Giorgio Pelosio, uno degli animatori della rete Basta Incendi - prima che sia troppo tardi".