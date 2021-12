Premio Alziator: cerimonia di consegna dei 14 riconoscimenti

Si chiude con una serata di gala tra musica e cultura, la 15/a edizione del Premio letterario Francesco Alziator, indimenticato scrittore, studioso e giornalista cagliaritano. Sabato 4 dicembre al THotel di Cagliari, con inizio alle 18.30, saranno assegnati 14 riconoscimenti, tra cui spicca il premio speciale all'arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi. Tra i premiati nella sezione sport il cagliaritano Nicola Bartolini, medaglia d'oro ai mondiali di ginnastica, e la velocista campionessa europea Dalia Kaddari.

Per la medicina la professoressa di oncologia medica Clelia Madeddu e il direttore della struttura complessa di Cardiologia pediatrica e Cardiopatie congenite del Brotzu, Roberto Tumbarello. Per l'archeologia i professori universitari, oggi a riposo, Gaetano Ranieri e Giuseppa Tanda; per la scienza e il volontariato il decano dei docenti di medicina e professore emerito Alessandro Lodovico Riva; per la musica il tenore cagliaritano Andrea Pinna e il virtuoso prodigio dell'organetto, il 16enne Giacomo Vardeu di Orosei. Poi il teatro con la produttrice cagliaritana Valeria Orani e l'attrice e autrice Elisa Pistis. Nel corso della serata, condotta dalla giornalista Monica Lubinu, sarà assegnato anche il premio per il miglior libro su Cagliari.

La Fondazione Alziator, oggi presieduta da Maurizio Porcelli, organizza la manifestazione nata nel 2007 da una idea della compianta Nereide Rudas, grazie all'appoggio della figlia di Alziator, Cristiana. Ricco il parterre di ospiti, tra cui Franco Mannoni, politico ed economista, Maria Francesca Chiappe, giornalista, Alberto Monteverde, storico, Gianfranco Murtas, studioso e autore di saggi storico-politici, Daniele Capezzone, giornalista. Ancora: Oscar Farinetti, Maurizio Menicucci, una delle firme degli approfondimenti Rai dedicati alla ricerca, e il giornalista sassarese Andrea Delogu.