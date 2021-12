Covid: contagi in aumento in Sardegna (189) e un morto

Sale ancora il numero dei contagi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 189 casi (+ 35) confermati di positività, sulla base di 2.745 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.290 tamponi per un tasso di positività dell'1,6%. Si registra anche il decesso di una donna di 72 anni, residente in provincia di Oristano. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (uno in meno rispetto all'ultima rilevazione), mentre i ricoverati in area medica sono 73 (+ 1). I casi di isolamento domiciliare sono 2.795 (+ 107).