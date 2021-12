Cagliari da domani in ritiro in vista gara col Torino

Cagliari da sabato in ritiro per prepararsi per la gara di lunedì con il Torino. La decisione sarebbe nata da una proposta della squadra per trovare la massima concentrazione in vista di una partita ancora una volta decisiva per la corsa salvezza.

I rossoblù, dopo l'allenamento, rimarranno al centro sportivo del club. Usciranno da Asseminello soltanto lunedì nel pomeriggio per andare allo stadio.