Banco Sardegna lancia strumenti finanziari a misura di donna

Il Banco di Sardegna pensa alle donne e per "facilitare il loro percorso di vita, personale e professionale", lancia la linea di strumenti finanziari "BdS in rosa", che si compone di diverse offerte mirate. Lo strumento più semplice è la carta prepagata Dafne, utilizzabile per fare acquisti in Italia, all'estero e online e per ricevere bonifici grazie all'Iban associato alla carta. Parte delle commissioni per l'uso della carta è devoluta alla rete Dafne Sardegna, che assicura alle vittime di reati, in prevalenza donne, accoglienza, ascolto e supporto psicologico.

Altro prodotto è il finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le Pmi e rivolto alle imprese a prevalente partecipazione femminile, per sostenerne gli investimenti connessi all'attività caratteristica. Completano la linea i prestiti personali, declinati in tre tipologie: il mini, fino a 3.000 euro; il fisso, fino a 30 mila; il maxi, fino a 50 mila. Il prestito fisso e il maxi prevedono anche la possibilità del cambio o del salto rata.

"Siamo particolarmente felici di poter riservare alle donne la dovuta attenzione dedicando loro una linea di prodotti e servizi disegnati per rispondere alle variegate esigenze che devono affrontare in virtù del significativo contributo e ruolo che sono chiamate a svolgere in ogni ambito, dall'economia all'impresa, dalle attività istituzionali al sociale e alla famiglia" spiega il direttore generale del Banco, Giuseppe Cuccurese. Testimonial della linea di prodotti è la squadra di basket femminile della Dinamo Banco di Sardegna, che rappresenta l'attenzione che l'istituto di credito riserva alle donne anche nel campo dello sport.