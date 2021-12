Natale: doni da Polizia locale Sassari a famiglie bisognose

A Sassari Babbo Natale arriva in anticipo e non ha la barba bianca e il vestito rosso, ma indossa la divisa della Polizia locale. Gli agenti guidati dal dirigente Gianni Serra, nei giorni scorsi hanno consegnato doni e beni di prima necessità alle famiglie bisognose e alle comunità del territorio. Grazie alla collaborazione con i privati e alle donazioni volontarie degli stessi agenti, il Comando di via Carlo Felice ha consegnato Trapunte, mobili, giochi, biberon, tendaggi e biancheria per la casa, vestiario invernale, stufe e bombole in diversi centri che offrono assistenza alle persone in difficoltà.

Con la collaborazione della chiesa di santa Maria di Pisa, con il parroco e la perpetua che ben conoscono le situazioni del quartiere, il Rifugio di viale Mameli che ospita bambini in difficoltà, la comunità di san Giorgio, l'ostello a Cappuccini, diversi nuclei famigliari, sia nell'agro e sia nel centro storico, hanno ricevuto doni molto utili. E anche giochi per i bambini. Come le bicilette riciclare create dagli agenti, che nel tempo libero, recuperano bici dismesse, le smontano e le riassemblano, comprando anche pezzi nuovi se necessario.