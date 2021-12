Natale: Cagliari,da Fiera a Lazzaretto feste fuori da centro

Non solo centro storico: il Natale a Cagliari si allarga anche a San Michele, Pirri, Sant'Elia, zona piazza Giovanni- parco della Musica. Insieme alla Fiera un grande villaggio diffuso per la manifestazione Vivi il Natale. Si parte subito domenica in piazza San Michele con il primo degli eventi dedicati soprattutto ai bambini. L'appuntamento è fissato per le 11.30: ci saranno il trono di Babbo Natale, lo schiaccianoci gigante, le mascotte, i pacchi regalo e gli artisti di strada. Lo spettacolo sarà replicato il 23 dicembre in piazza Italia, il 26 in piazza Giovanni e il 28 nel piazzale del Lazzaretto di Sant'Elia.

Il giorno dell'Immacolata prenderanno il via gli eventi della Fiera Natale: tra le attrazioni anche i cannoni sparaneve. Ospite d'onore Babbo Natale con la lettura delle letterine dei bambini. Presente anche un vero e proprio galeone messo a disposizione dell'Esercito. E sì potranno gustare piatti a base di cozze preparati con le cucine da campo delle Brigata Sassari da cuochi vestiti da bucanieri. Per la prima volta saranno anche esposti i quadri dell'hotel Rigopiano, l'albergo abruzzese della tragedia del 2017. A completare la Fiera Natale le produzioni dell'artigianato sardo e le giostre degli operatori degli spettacoli viaggianti.

"In un periodo - ha detto l'assessore comunale alle attività produttive Alessandro Sorgia - in cui tanti si riversano nei luoghi più affollati, è giusto delocalizzare. Giusto pensare soprattutto ai più piccoli dopo le chiusure forzate del 2020". Nel frattempo il centro commerciale naturale del Corso vittorio Emanuele ribadisce che l'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19.

"Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo del Green pass per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi".