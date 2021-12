Lirico Cagliari: Beatrice Venezi riporta il pubblico in sala

Calorosi applausi hanno accolto Beatrice Venezi, per la prima volta sul podio del Lirico di Cagliari. La direttrice che difende la sua scelta di essere chiamata direttore, ha guidato l'Orchestra in un affascinante quanto noto repertorio. Gli spettatori si son lasciati trasportare dalle emozioni profonde create dalla musica di Mozart e Beethoven. E, complice anche il nome di richiamo, con una giovane rivelazione, si è respirata dopo tanto tempo, nuovamente l'atmosfera di un ritorno alla normalità, con il pubblico che ha occupato di nuovo numeroso la platea.

Classe, bravura, femminilità, Beatrice Venezi, anche pianista e compositrice, conquista il pubblico di Cagliari con la sua interpretazione musicale. A suo agio nel dirigere le partiture di Mozart e Beethoven, il suo gesto era suadente e soave quanto sicuro ed esperto, nonostante la giovane età. La serata si è aperta con "Le nozze di Figaro": Ouverture di Mozart. Poi è stata la volta della Sinfonia 39, "Schwanengesang" - "la mia sinfonia mozartiana preferita", aveva detto all'ANSA alla vigilia del suo debutto sul podio del capoluogo sardo - dove ha donato brio e ritmo durante tutto il brano. Il concerto è proseguito, poi, sulle note della Prima Sinfonia di Beethoven, capolavoro assoluto del maestro di Bonn. L'Orchestra si è fatta guidare da Venezi con chiarezza di fraseggio e trasporto emotivo.

Acclamatissima, ha concesso un bis, riproponendo l'ouverture iniziale. Un bel concerto e un bel colpo d' occhio sulla sala, quasi come ai tempi del pre - Covid. Le politiche di riavvicinamento del pubblico da parte del Lirico hanno sortito l' effetto sperato. L'attesa adesso è per l'opera La Fille du Régiment di Donizetti in programma a partire dal 16 dicembre e che chiude "Autunno in musica".