Il brasiliano Farias dà l'addio defintivo al Cagliari

Diego Farias e il Cagliari si separano. Ma questa volta per sempre: ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che avrebbe legato il fantasista brasiliano alla società fino a giugno 2022. Dal suo arrivo in Sardegna, nell'estate 2014, l'attaccante ha totalizzato in rossoblù 142 presenze e 33 reti.

Era stato uno dei primi acquisti della gestione Giulini. Durante il suo primo anno in A con la maglia del Cagliari ha collezionato 29 presenze e 6 gol. Il record in B l'anno successivo: 34 apparizioni e 14 gol. Bene anche il terzo anno con 7 reti. Un gol nella stagione 2017-2018, poi 3 nella stagione successiva, sino a gennaio. Quindi i prestiti a Empoli, Lecce e Spezia. Sino al ritorno in Sardegna: quattro le presenze quest'anno, sempre dalla panchina. Ora il divorzio.