Covid: nessun decesso ma salgono i casi in Sardegna, 154

(ANSA) - CAGLIARI, 02 DIC - Nessun decesso ma sale ancora il numero dei contagi da Covid 19 in Sardegna dove si registrano 154 ulteriori casi di positività, sulla base di 3.013 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.428 tamponi, con un tasso di positività dell'1,4%.

Cala, invece, il numero dei pazienti ricoverati nei reparti in area medica (72, due in meno rispetto all'ultima rilevazione), mentre restano 14 quelli in terapia intensiva.

Infine sono 2.688 i casi di isolamento domiciliare (29 in più).

