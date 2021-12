Covid: Gimbe, sale del 24% curva contagi anche in Sardegna

Peggiorano ancora i dati della curva epidemiologica in Sardegna. Nella settimana 24-30 novembre la Fondazione Gimbe registra 168 casi attualmente positivi al Covid 19 per 100.000 abitanti rispetto ai 142 della settimana precedente, con un aumento dei nuovi casi del 24,3%.

Nuoro è la provincia nella quale ci sono i numeri più alti dei casi per 100mila abitanti: 107. Seguono Sassari con 75, il Sud Sardegna con 43, Oristano con 40, mentre Cagliari è quella dove l'incidenza è minore: 23 casi per 100 mila ab.

Restano comunque sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (4%) e in terapia intensiva (6%) occupati da pazienti Covid.