Porti: Grendi lancia Mito per traffico container a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 01 DIC - Operativa "Mito of Sardinia", la nuova compagnia a cui il Gruppo Grendi ha conferito il ramo di azienda per l'attività sul terminal internazionale del porto canale di Cagliari dedicato alla movimentazione di container. Il nome è l'acronimo di Mediterranean Intermodal Terminal Operator: impiega attualmente una decina di persone. Numero di occupati che salirà a quota 14 entro i primi mesi del 2022, con un indotto diretto a chiamata di altri 8/10 lavoratori per le attività accessorie di sbarco e imbarco.

Per quanto riguarda le dimensioni operative, il nuovo terminal internazionale gestito da Mito lavora in un tratto di banchina di 350 metri sugli oltre 1.500 totali del porto canale, con un piazzale di 84.000 mq e un pescaggio di 16 metri. L'area è attrezzata con 2 gru di banchina Ship to Shore, 3 gru di piazzale Rtg e 3 Reach Stacker e 3 ralle portuali.

"L'inizio dell'attività di Mito ha per noi un doppio valore sia per l'attività terminalistica internazionale che per l'ampliamento della nostra operatività tradizionale che dedicava le attività portuali solo al nostro core business nazionale - spiega Antonio Musso, amministratore delegato di Mito e Grendi Trasporti Marittimi - Oggi Cagliari è l'hub marittimo principale del nostro Gruppo ed è completamente attrezzato per servire navi RoRo e LoLo". Tra i primi clienti che hanno deciso di beneficiare dell'offerta di Mito ci sono già due delle prime quattro compagnie armatoriali globali. (ANSA).