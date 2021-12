Gambero Rosso, è Piero Ditrizio il pasticcere emergente

Pasticceri&Pasticcerie 2022: otto locali sardi promossi con Due Torte e un premio speciale. Il Gambero Rosso incorona infatti Piero Ditrizio come pasticcere emergente. Ha convinto gli esperti della celebre guida la sua proposta contemporanea che parte dalla tradizione con un occhio all'estetica e nel segno dell'innovazione e ricerca della materia prima, sia nel dolce che nel salato. La sua Ditrizio Pasticceria che gestisce a Cagliari in via Crispi assieme alla sua compagna Valentina Fais, ha conquistato anche il punteggio più alto tra i sardi premiati con Due Torte: 86. Seguono con 85 Roberto Murgia Dolci in Corso di Alghero, stesso punteggio per Chez Les Negres di Cagliari, 84 per La Piemontese, sempre nel capoluogo sardo, e La Dolce Vita di Ghilarza, poi 80 punti per Il Cigno Bianco di Golfo Aranci, Sechi dal 1906 di Sassari, e Lu Pasticciu di Porto Cervo.

Un premio speciale che Piero Ditrizio, 32 anni, originario di Barletta, ha accolto con entusiasmo e ha voluto condividere con tutto il suo team. "E' un grande onore per tutti noi - commenta con ANSA il pasticcere - l'anno scorso, a cinque mesi dall'apertura del locale, in piena pandemia, siamo entrati nella guida con Due Torte. Quest'anno è arrivato questo ulteriore prestigioso riconoscimento, uno stimolo a fare sempre meglio".

Tra i pezzi forti c'è il maritozzo alla panna, cento per cento a lievitazione naturale. "Ha bisogno di due giorni di lavorazione, ma poi il risultato ci fa dire che ne valeva la pena", spiega Ditrizio, che vanta un curriculum importante con esperienze a Londra e Singapore e come docente alla Boscolo Etoile. Dal Lazio alla Campania, passando per Puglia, Sicilia e Sardegna, le sue vetrine sono un trionfo di grandi classici: cannoli con ricotta di pecora, babà, poi ancora il pasticciotto leccese, la pastiera napoletana anche in porzioni mini. E un assortimento di intramontabili, come bignè, brioche, cannoncini, veneziane, krapfen, torte, una su tutte la meringata con fragole e panna. Vederli e sentirne il profumo stuzzica il palato.