Cagliari, quasi 370 mila euro dalla tassa di soggiorno

Ammontano a quasi 370 mila le risorse incassate dal Servizio Tributi del Comune di Cagliari per la tassa di soggiorno per il periodo 1 luglio - 30 settembre 2021. Gli introiti provengono da alberghi, B&B, affittacamere, alloggi privati e altre strutture diffuse nel territorio come residence, domos, case vacanze e locazioni brevi.

"Le nuove entrate con la tassa di soggiorno, che non gravano sui cittadini, - sottolineano gli assessori ai Tributi Andrea Floris ed al Turismo Alessandro Sorgia - ci consentiranno di colmare in parte quegli introiti da tributi minori che sono venuti a mancare nel periodo pandemico e programmare investimenti destinati a migliorare l'immagine di Cagliari turistica, con la collaborazione delle associazioni di categoria".