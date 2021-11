Nasce Premio Isio Saba per creatività e innovazione nel jazz

(ANSA) - CAGLIARI, 30 NOV - E' dedicata all'indimenticata figura di Isio Saba (1942-2013) - fotografo e promoter di origine sarda considerato uno dei grandi pionieri del jazz mondiale - la prima edizione del "Premio Isio Saba per la creatività e l'innovazione nella musica jazz".

Un'iniziativa promossa dal Festival Internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo e dall'Associazione Culturale Jazzino di Cagliari.

"Il Premio è un doveroso tributo all'illuminata e infaticabile azione dell'operatore culturale - spiegano i promotori - che ha saputo promuovere, sperimentare e innovare la dimensione musicale isolana e nazionale organizzando e promuovendo i tour dei maggiori esponenti della musica creativa afroamericana. Un Premio che muove i suoi primi passi dall'Isola ma che intende assumere un carattere internazionale con l'obiettivo di supportare e rivelare al grande pubblico quegli artisti che, nel solco della figura e della storia di Saba, sappiano mettere in scena la loro spiccata personalità artistica e la loro eccellenza creativa".

Si tratta dunque di un'opportunità per i tanti musicisti di razza che oggi faticano a trovare la giusta ribalta e che mira a scovare progetti musicali originali che possano diventare un punto di riferimento per la ricerca jazzistica e i suoi vasti dintorni.

Elementi fondamentali per partecipare al Premio saranno considerati l'originalità, la qualità, la capacità nella contaminazione tra generi musicali e nell'improvvisazione. Per valutare il lavoro dei candidati, la cui selezione si concluderà il 12 dicembre, è stata nominata una giuria composta da musicisti, giornalisti, fotografi e addetti ai lavori tra i più conosciuti del panorama artistico sardo. Presidente della giuria il musicista Paolo Carrus.

La finalissima si svolgerà nel mese di febbraio al Teatro Massimo di Cagliari. (ANSA).