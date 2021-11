Maltempo: neve fa crollare alberi su una strada Sadali-Seui

Ancora disagi per il maltempo anche nel Sud Sardegna. Durante la notte i vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti per liberare la strada che da Sadali porta a Seui. Dopo la forte nevicata di ieri sono caduti alcuni rami e alberi, ostruendo la carreggiata. La squadra dei vigili del fuoco di Mandas è subito intervenuta sul posto e ha rimosso gli alberi, liberando la strada per il passaggio delle auto. Sempre in provincia di Cagliari, i vigili del fuoco hanno effettuato interventi per infiltrazioni d'acqua e allagamenti causati dalla pioggia.