Maltempo: neve anche a bassa quota e disagi in Sardegna

I primi fiocchi di neve sono caduti ieri pomeriggio e stamattina i paesi del Nuorese e l'Ogliastra si sono svegliati imbiancati, da Fonni a Tonara a Desulo, da Villagrande a Perdasdefogu, da Gavoi e Ollolai fino a Nuoro città. Ma i fiocchi bianchi si sono visti anche in altri paesi della Barbagia di Seulo, come ad Esterzili, dove ora è in corso una bufera di neve. Le temperature a picco, anche a Cagliari dove questa mattina si toccano i 5 gradi, hanno favorito il ghiaccio nelle strade dove nel corso della notte e all'alba si sono verificati i primi disagi. Sulla SS 389 ( Nuoro- Lanusei), al Km 43 un articolato si è messo di traverso sulla carreggiata a causa del manto stradale reso scivoloso dalla neve e i due passeggere a bordo hanno riportato lievi contusioni.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Nuoro, i Carabinieri e gli uomini dell'Anas. Un analogo incidente con un camion in mezzo alla strada si segnala all'uscita nord di Macomer dove sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco di Macomer e Oristano. In entrambe le strade - sulla 389 e nella provinciale che porta all'ingresso di Macomer - ci sono rallentamenti e code. Così come forti rallentamenti si segnalano sulla bretella che dalla Statale 131 Dcn porta all'ingresso della città di Nuoro. I mezzi spargisale dell'Anas e della Provincia stanno intervenendo per rendere l'asfalto meno scivoloso.