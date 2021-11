Maltempo: disagi su statali Sardegna, traffico in tilt 2 ore

(ANSA) - NUORO, 29 NOV - La neve non sta risparmiando disagi sulle strade della Sardegna, completamente imbiancate. Oltre ai rallentamenti sulla Statale 389 Nuoro-Lanusei, nelle prime ore della mattina sulla Statale 131 "Carlo Felice", che collega Cagliari a Sassari, gli automobilisti sono rimasti imbottigliati per almeno due ore nel tratto Giave-Macomer, sull'altopiano di Campeda (nel Sassarese) a causa delle strade ghiacciate e della neve.

Ad aggravare la situazione i lavori in corso in quel tratto di strada dove in alcuni casi si procedeva in una sola corsia di marcia. A metà mattina sono entrati in azione i mezzi spargisale e il traffico è diventato più scorrevole. Disagi anche sulla provinciale 43 tra Santu Lussurgiu e Macomer con alberi pericolanti sulla carreggiata caduti per il peso delle precipitazioni nevose. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Macomer.

Nel frattempo a Nuoro il sindaco ha deciso di mantenere aperte le scuole almeno per oggi, dando la possibilità ai genitori di poter recuperare i piccoli delle scuole dell'infanzia. (ANSA).