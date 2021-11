Covid: 125 nuovi casi in Sardegna e 3 morti

Restano pressoché stabili sopra i 100, con un lieve aumento, i casi di positività in Sardegna: si registrano infatti 125 ulteriori contagi al Covid, sulla base di 1948 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7153 con un tasso di positività dell'1,7%.

Sale però il numero dei decessi che da uno delle ultime 24 ore arriva a tre: un uomo di 92 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, uno di 83, residente nella provincia di Sassari e una donna di 76 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

Resta invariato, invece, il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (13) e in area medica (61).

Sono 2513, infine, i casi di isolamento domiciliare (46 in più).