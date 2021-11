Alghero punta su sviluppo sostenibile e creazione di impresa

"Contribuire coi giovani a rigenerare le città". Mario Bruno, ex sindaco di Alghero ed ex consigliere regionale, spiega così "Progetto Città", scuola di formazione allo sviluppo sostenibile e alla creazione d'impresa organizzata da "Associazione Maestrale - La forza delle Idee", di cui è cofondatore. La scuola, finanziata da Fondazione di Sardegna, si rivolge in primis a giovani tra i 18 e i 30 anni in un percorso di conoscenza e sperimentazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite su sviluppo sostenibile e creazione d'impresa.

Sono previsti lezioni frontali, laboratori e incontri con figure come Pierluigi Stefanini, presidente Asvis e Unipol, Pietro Bartolo, ex medico di Lampedusa ed eurodeputato, Luigino Bruni, economista dell'Università Lumsa di Roma, la deputata Chiara Gribaudo e l'eurodeputata Irene Tinagli, gli imprenditori Andrea Alessandrini e Pasquale Manca, il direttore generale della Fondazione di Sardegna, Carlo Mannoni. A fine percorso sarà ad Alghero anche don Luigi Ciotti.

Il progetto è stato presentato per Maestrale da Elisa D'Arrigo e Franca Carta insieme a Mario Bruno, a Mario Conoci, sindaco di Alghero, a Pietro Fois, commissario straordinario della Provincia di Sassari. "Il progetto è sostenuto da Comune di Alghero, Provincia di Sassari e Regione Sardegna in collaborazione con le scuole - ha detto Bruno - perché è una iniziativa orientata al futuro e al territorio". Per Conoci "non bisogna sprecare la grandissima opportunità che la pandemia, tra tante difficoltà, ci ha consegnato, e i giovani devono essere pronti alla sfida". Per Fois la Provincia ha detto sì perché "è una proposta straordinaria, fondata sull'osmosi tra istituzioni, scuola e privati".