Vela: in acqua al Poetto gli specialisti dei catamarani

(ANSA) - CAGLIARI, 26 NOV - Giovani specialisti dei catamarani in acqua per i titoli sardi. Domani e domenica, il Windsurfing Club Cagliari organizza al Poetto il Campionato Zonale multiclasse, aperto agli equipaggi delle classi Hobie Dragoon e Hobie Cat 16 Spi.In mare, almeno venti coppie di velisti (le iscrizioni si chiuderanno questa sera), per la maggior parte di età compresa tra gli 11 e 17 anni. Il programma prevede due giornate: domani pomeriggio (primo segnale di partenza alle 14.30) e domenica mattina per un totale di otto regate, massimo quattro per ogni giornata come previsto dal bando di regata. Il campionato è valido al compimento della seconda prova.

Tra gli equipaggi iscritti, figurano anche Luigi Zonca, con Alessandro Vargiu vincitore a Barcellona del titolo europeo Hobie Dragoon, e in quest'occasione a bordo di un Hobie Cat 16 Spi in coppia con Chiara Cavagnoli; Leonardo Vascellari e Lorenzo Bacchetta, che lo scorso settembre a Dervio si sono laureati vicecampioni italiani Hobie Dragoon, anche loro ai nastri di partenza con equipaggio misto, rispettivamente con Carolina Vargiu e Sofia Gorgerino. Al termine della due giorni di competizione, saranno premiati per la Classe Hobie Cat 16 Spi: i primi tre equipaggi assoluti, il primo equipaggio Youth U19 e Youth U17, il primo equipaggio femminile Youth, il primo equipaggio Esordienti. Per la classe Hobie Dragoon, riconoscimenti ai i primi tre equipaggi assoluti, primi tre equipaggi femminili, al primo equipaggio esordienti (ANSA).