Spiritualità, scienza e longevità: convegno a Roma

La via per il benessere psicofisico può passare anche attraverso la dimensione spirituale. Se ne parla in un convegno in programma a Roma il 29 novembre, dalle 9,30 nella sala Convegni della sede dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Al centro dell'iniziativa, organizzata dalla Comunità Mondiale della Longevità (Cmdl) presieduta dal medico e ricercatore Roberto Pili, il ruolo della preghiera, come della meditazione, in qualsiasi forma, e i suoi effetti sulla salute e qualità di vita.

"Spiritualità versus Longevità: riflessioni sulla dimensione psicosociale della fede", questo il titolo, "sarà occasione per una riflessione sul legame tra queste due dimensioni, quella scientifica e spirituale e i punti di incontro che emergono sempre più da studi e ricerche. Con l' obiettivo di offrire un contributo perché si rivaluti in tutti i contesti sensibili, la dimensione spirituale come elemento di considerazione e valutazione anche nelle relazioni terapeutiche", sottolinea Pili.

Il presidente della Cmdl mette in rilievo: "basti pensare che oltre il 70% degli ultrasessantenni descrivono un ruolo centrale della spiritualità nella loro quotidianità e ne evidenziano gli effetti sulla salute psicologica. In taluni paesi la percentuale risulta essere ancora maggiore, soprattutto nei paesi che presentano tassi di longevità eccezionali". L' iniziativa si avvale della collaborazione di una importante partnership, associazione Medicina Sociale, Ierfop e vede il coinvolgimento di Melchor José Sánchez de Toca y Alameda, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura, del direttore del gruppo di Neurobioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Alberto Carrara e la referente per la Sardegna Maricilla Cappai, del Consigliere dell'Anmic Teodoro Rodin, del direttore della Formazione di Ierfop Bachisio Zolo e di Donatella Petretto dell'Università di Cagliari.

"Il rapporto tra salute e spiritualità è stato ed è attualmente al centro di un importante dibattito che coinvolge studiosi di diverse discipline tra cui medicina, psicologia, teologia filosofia. Gli indubbi vantaggi in termini di benessere, salute e qualità di vita sono dimostrati da numerosi studi che affrontano il tema analizzando gli aspetti religiosi della spiritualità, ma è la complessità di questo legame che affascina coloro che vi si interessano", conclude Pili.