Sider Alloys: via libera Regione Sardegna riavvio produzione

Via libera della Regione Sardegna al riavvio dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme (ex Alcoa, chiuso nel novembre 2012).

Il conto alla rovescia è terminato con l'ultima seduta della Giunta, che ha approvato la delibera con la quale si è concluso il complesso iter autorizzativo, che sblocca un investimento di 185 milioni di euro.

"Rinasce una grande speranza per il territorio - afferma il presidente della Regione, Christian Solinas -. Un lavoro straordinario compiuto con estrema efficienza e in tempi molto rapidi, reso possibile dall'impegno profuso dagli assessori coinvolti e dalle loro strutture. Il polo di Portovesme - prosegue il governatore sardo - rappresenta ancora oggi, e deve rappresentare in futuro, una ricchezza in termini di economia e di competenze, alla quale non possiamo assolutamente rinunciare.

Per questo, la Regione si è mobilitata per predisporre tutte le strategie per garantire che l'abbandono del carbone e la riconversione energetica avvengano salvaguardando tutti i presidi industriali, fondamentali per lo sviluppo armonico, insieme agli altri settori produttivi, del nostro sistema economico".

Con la delibera approvata, la Giunta regionale ha espresso il giudizio positivo sulla compatibilità Ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali previste.