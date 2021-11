Pd: Sardegna, Borghi commissario per congresso regionale

Il congresso del Pd sardo è già slittato all'anno prossimo, ma a definirne il percorso sarà un commissario ad acta nominato oggi dal segretario nazionale Enrico Letta. I dem sardi dovranno rapportarsi con Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza della segreteria nazionale e componente del Copasir. Letta ha deciso così, è spiegato in una nota, "in seguito alla mancata presentazione di candidature alla segreteria regionale e alla conseguente impossibilità di celebrare i congressi entro i termini previsti". Ad ogni modo, "i congressi di circolo, provinciali e regionale dovranno svolgersi comunque entro il 28 febbraio 2022".

Inoltre, gli attuali segretari - sia il regionale Emanuele Cani che i provinciali - "resteranno in carica fino allo svolgimento dei congressi". La Sardegna non aveva rispettato le due finestre aperte dalla segreteria di Letta per i congressi di ogni livello in presenza e in sicurezza: una prima dal 30 giugno al 31 luglio e una seconda dall'uno settembre al 7 dicembre.