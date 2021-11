Insulti razzisti a giocatore Roma, denunciato ultrà Cagliari

Ha insultato con frasi razziste il giocatore della Roma Felix Afena-Gyan durante la partita contro il Cagliari del 27 ottobre scorso e ha continuato a deriderlo nonostante gli steward lo avessero già rimproverato. Un tifoso rossoblù di 49 anni, originario di Nuoro, è stato denunciato dalla Squadra tifoseria della Digos di Cagliari per "atti di discriminazione per motivi razziali" e "violenza o minaccia nei confronti degli addetti dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive".

L'episodio è avvenuto nei primi minuti del secondo tempo del match. Il 49enne, poggiato al parapetto dell'anello superiore della Curva Sud, ha iniziato a insultare il giocatore giallorosso con una frase che faceva riferimento al colore della sua pelle. Le parole sono però state sentite da una steward che ha rimproverato il tifoso, esortandolo a smetterla.

Il nuorese, però, non si è preoccupato e ha continuato a ridere per quanto urlato nei confronti del giocatore, insultando anche la steward. A quel punto è intervenuto il capo unità degli steward che ha annotato il numero del biglietto del 49enne, in modo da identificarlo. La Digos è poi risalita all'identità del tifoso e lo ha denunciato. Nei sui confronti potrebbero scattare ulteriori provvedimenti.