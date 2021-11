Giovani imprenditori sardi scommettono sull'alga spirulina

La spirulina può dare lavoro. L'alga che cresce in Sardegna sfruttando anche le acque di risulta della miniera di Nuraxi Figus alla temperatura di 38-40 gradi è al centro di un bando destinato a trenta giovani imprenditori. Ci vogliono idee e voglia di confrontarsi con un nuovo progetto. Ma non sarà una corsa solitaria: sostegno e accompagnamento all'impresa sono affidati al Crea Unica, il Centro servizi per l'innovazione e l'imprenditorialità dell'Universitá di Cagliari.

"Il settore dell'alga spirulina è in costante evoluzione, cresce ogni anno del trenta per cento - spiega la direttrice del Crea Maria Chiara Di Guardo - Noi siamo pronti a dare un supporto, anche di idee. Dall'altra parte non sono richieste competenze specifiche, ma sara importante l'aspetto motivazionale". Le domande si possono presentare entro il 31 dicembre. E il campo di azione è vastissimo, dalla terra allo spazio: la spirulina, infatti, è anche al centro di un progetto per la produzione di cibo durante le missioni tra le stelle.

E può essere usata nell'alimentazione e nella farmaceutica: "Contiene proteine e vitamine con un bassissimo livello di massa grassa", precisa Cristiano Galbiati, docente della Princeton University. Un buon ingrediente anche per un cocktail di frutta o di uno yogurt. Gusto neutro, chiariscono gli esperti, ma fa bene: è anti stress, rafforza il sistema immunitario, depura e disintossica.

"Il progetto Spirulina Noa per le imprese - sottolinea la direttrice del Crea - ha come obiettivo quello di sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali nel territorio utilizzando i derivati dei prodotti della ricerca. Nello specifico, a partire da un sistema innovativo di coltivazione, anche grazie all'esperienza maturata con il progetto di eccellenza del Contanination lab, si intende favorire la creazione di un distretto economico sfruttando i derivati di quest'alga dall'alto potenziale economico".