Covid: Gimbe, in Sardegna nuovi casi in aumento del 14,6%

Seppur non come in altre regioni italiane, anche in Sardegna sono in peggioramento i dati per il Covid. Lo evidenzia il consueto report della Fondazione Gimbe per la settimana dal 17 al 23 novembre.

Per quanto riguarda i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, il dato sale a 142 (da 118) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi del 14,6% rispetto alla settimana precedente.

Restano, però, sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (6%) occupati da pazienti Covid.

L'elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti dell'ultima settimana vede Sassari prima con 58, seguita da Nuoro (52), Oristano (40), Sud Sardegna (37), Città metropolitana di Cagliari (33).