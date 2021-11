Carabinieri: nuova caserma per la Stazione di Vallermosa

I cittadini di Vallermosa, nel sud Sardegna, avranno nuovamente la loro caserma dei carabinieri. Nel 2014, infatti, la stazione era stata spostata nella vicina Siliqua. Adesso invece la nuova sede dell'Arma al numero 5 di via Verdi, completamente ristrutturata e ammodernata, consentirà una migliore accoglienza dei cittadini e ai militari di operare in un ambiente moderno e funzionale. La Stazione è raggiungibile al telefono, al numero 078179022, via mail all'indirizzo stca2312a0@carabinieri.it oppure tramite pec all'indirizzo tca28130@pec.carabinieri.it.