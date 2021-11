Violenza donne: si moltiplicano panchine rosse in Sardegna

In Sardegna nascono sempre più panchine rosse, simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, giovedì 25 novembre, sono diverse le iniziative programmate in Sardegna.

A Cagliari, alle 12, ci sarà la cerimonia di inaugurazione di una panchina rossa nel Parco di Monte Claro, alla presenza della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Cagliari Susanna Pisano, promotrice dell'iniziativa, e il vicesindaco metropolitano Roberto Mura.

A Cabras, l'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Abis ha programmato un evento in collaborazione con il mondo della scuola, per sensibilizzare le nuove generazioni verso un tema molto attuale. Nelle piazze Ravenna e Azuni e nel giardino della scuola di via De Gasperi, a partire dalle 9, gli studenti dipingeranno di rosso tre panchine, per lanciare un messaggio di partecipazione e dire no alla violenza. Sarà allestita, invece, sabato 27 in piazza Martiri a Villanovafranca, una nuova panchina rossa voluta dall'amministrazione comunale.