Cinema: a Sant'Antioco il Festival del corto mediterraneo

Sant'Antioco accoglie la 17/a edizione di "Passaggi d'Autore - Intrecci mediterranei". Il festival cinematografico dedicato ai cortometraggi prodotti nei paesi dell'area mediterranea è in programma, di nuovo in presenza, nella cittadina sulla costa del Sulcis dal 3 all' 8 dicembre. Tra gli ospiti la regista Antonietta De Lillo e il costumista Massimo Cantini Parrini. Organizza il Circolo del Cinema Immagini presieduto da Luciano Cauli, direzione artistica del regista bosniaco Ado Hasanovic.

Sono 60 i corti proposti, provenienti da venti paesi, in lingua originale, con sottotitoli in italiano e inglese, in un ampio ventaglio di generi: fiction, documentario, cinema di animazione, web series. Le proiezioni si terranno nello spazio dell'aula consiliare del Comune, ma anche on demand su online.passaggidautore.it. L'attenzione quest'anno è puntata sulla Spagna con una selezione di nove film, ma è ben rappresentata anche la produzione sarda con "Intrinas", vetrina che il festival dedica ai registi isolani.

Il cuore della manifestazione è la sezione "Intrecci mediterranei", che il 3, 5 e 8 dicembre proporrà la visione di 24 corti di 14 paesi (Albania, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Kosovo, Palestina/Libano, Portogallo, Serbia, Slovenia, Tunisia e Turchia), alla presenza di alcuni dei registi, come Francescu Artily autore di "Pour que rien ne change", presente con Alix Ferraris, direttore artistico del Festival Les Nuits MED di u Filmu Cortu, Domenico Croce e Stefano Malchiodi, che firmano il pluripremiato "Anne", David di Donatello quest'anno per il miglior cortometraggio, oltre a Kassim Yassin Saleh con il suo documentario "Mirella".

Ritorna CortoAmbiente, la sezione del festival dedicata alle scuole. Focus poi sulle web series con Andrea Sgaravatti, Ceo di Brandon box, casa di produzione cinematografica specializzata in contenuti comics oriented e l'esperta di cinema e media digitali Giusy Mandalà. Ingresso gratuito al festival che si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti Covid.