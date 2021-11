Vaccini: sotto i 200mila i sardi senza neanche la prima dose

Scendono sotto le 200 mila unità (191.864) i sardi che non hanno ancora effettuato nemmeno una dose di vaccino anti Covid. E' quanto si legge nel consueto report settimanale del Governo aggiornato a venerdì 19 novembre.

Seppure al rallentatore proseguono le somministrazioni di prime dosi con un piccolo balzo in avanti ieri con 6.600 dosi inoculate in totale di cui 629 prime dosi e 3500 dosi booster e 1734 aggiuntive. Attualmente le persone vaccinate nell'Isola sono 1.253.466, pari al 78,4% della popolazione complessiva: ci si avvicina così al primo degli obiettivi di copertura vaccinale, quello dell'80%.

Questo però non basta a fermare la pandemia, tanto che si accelera sulle terze dosi: dalle 12.00 di domani, mercoledì 24 novembre, anche gli over 40 potranno prenotare la terza dose di vaccino anti Covid secondo le consuete modalità: online dal sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it; negli ATM degli uffici postali; tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) o i portalettere.

Per coloro che hanno ricevuto la seconda dose da 6 mesi (180 giorni, anche se a breve sarà possibile vaccinarsi anche solo trascorsi 150 giorni), la prima data disponibile sarà già dal 25 novembre 2021. "La corsa all'immunizzazione continua in un momento invernale che è, come l'anno scorso, critico - commenta Massimo Temussi -. E' fondamentale andare a vaccinarsi, è l'unico modo che abbiamo per passare questa ondata limitando i contagi al minimo. Stiamo adeguando tutti gli hub regionali - conclude il commissario straordinario di ATS Sardegna - per procedere in maniera spedita a inoculare le dosi booster e garantire, così, la tutela della salute di tutti. L'appello agli ultra quarantenni è di vaccinarsi per la terza volta non appena trascorso il tempo previsto dalla seconda dose".