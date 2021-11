Campagna di sterilizzazioni nel Nuorese, bando per contributi

L'Associazione Facedog ODV di Macomer promuove ed incentiva le sterilizzazioni di cani e gatti padronali a rischio di riproduzione incontrollata, in particolare cani adibiti alla custodia di greggi e da guardia di fondi rurali e cani e gatti da compagnia di proprietà privata nel territorio della provincia di Nuoro..

Gli interessati, in possesso dei requisiti (residenti nel Nuorese, proprietari di un cane o gatto con microchip), potranno presentare istanza.

Il contributo per la sterilizzazione verrà erogato, nei limiti del tetto massimo del finanziamento stanziato (pari a 5.000 euro), ai medici veterinari di fiducia a cui si rivolgeranno gli aventi diritto. Eventuali spese per esami pre-operatori e/o terapie post-chirurgiche dovranno ritenersi comprese nella cifra rimborsabile.

Il contributo massimo previsto per l'intervento ammonta a 180 euro per i cani femmina, 120 euro per gatto femmina, 100 euro per cane maschio e 70 euro per i gatti maschi Sarà dato il diritto di precedenza alle aziende agricole, sia per i cani di sesso femminile che di quello maschile. Tra i proprietari privati saranno privilegiati gli interventi sui cani femmina, in subordine ed in presenza dei fondi necessari saranno considerati i secondi cani femmina ed infine i cani maschio. Il contributo verrà erogato in base alla data arrivo delle istanze, dietro presentazione del certificato di avvenuto intervento e di fattura del veterinario che ha eseguito l'operazione. Il modulo è reperibile e scaricabile al sito internet www.facedogmacomer.it e sarà inoltre veicolato attraverso i canali social Facebook e Instagram dell'associazione e dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e trasmesso alla mail: facedogsterilizzazioni@gmail.com entro il 31 gennaio 2022.