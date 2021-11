Aerospazio: nascono due master per gli ingegneri del futuro

Guardano al futuro i due nuovi master che saranno attivati presto a Cagliari nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali grazie all'accordo tra l'assessorato del Lavoro, l'Agenzia sarda per le politiche attive del Lavoro e l'Università di Cagliari.

I due nuovi percorsi formativi di secondo livello prepareranno ingegneri esperti di sistemi aerospaziali e professionisti nell'ambito della security awarness (consapevolezza della sicurezza) in campo spaziale, in grado di identificare e riconoscere i rischi relativi allo spazio, con particolare attenzione alle minacce del cyberspazio. Oltre alle didattica frontale ci saranno specifiche attività di tirocinio e lezioni pratiche che avranno per oggetto casi di studio di interesse nazionale e internazionale grazie alla collaborazione col Distretto Aerospaziale della Sardegna (Dass) e il CRS4. L'Aspal ha finanziato i due percorsi di alta formazione con 160 mila euro (80 mila euro per ogni master).

"Fare rete è uno dei principi dell'azione politica ed amministrativa della Regione Sardegna - ha detto l'assessora regionale del Lavoro Alessandra Zedda - Mettere a disposizione competenze e condividere esperienze e buone pratiche manifesta la volontà della Regione ad investire in maniera importante e coraggiosa nel campo dell'alta formazione e dell'innovazione, soprattutto in presenza di attrattori produttivi territoriali innovativi e di eccellenza" "La promozione dell'alta formazione sarà sempre più centrale nell'azione dell'Aspal - ha detto Maika Aversano direttrice generale dell'Agenzia -. E' prioritario per la Regione ed è nell'anima dell'Aspal favorire e sviluppare politiche per l'occupazione che consentano ai giovani l'acquisizione di competenze innovative e favoriscano l'inserimento nel mercato del lavoro".

"L'Università di Cagliari - ha aggiunto il Prorettore vicario Gianni Fenu - è protesa, pur nella sua multidisciplinarietà, a promuovere e supportare le iniziative di alta specializzazione come i due master nei settori più propri dell'innovazione per costruire profili specifici e dare risposta alla richiesta di professionalità nel territorio e nelle aree prioritarie di specializzazione" Giacomo Cao, amministratore unico del CRS4 e presidente del Dass ha infine sottolineato che "i master coprono due importanti scenari di potenziale sviluppo in Sardegna nei quali le tecnologie aerospaziali potranno giocare un ruolo determinante." Presenti anche il Comandante regionale della Guardia di Finanza Gen. Giocchino Angeloni, e il Comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari Col. Cesario Totaro.