Lirico Cagliari: atteso debutto di Diego Dini Ciacci il 26

(ANSA) - CAGLIARI, 22 NOV - Grande attesa per il debutto a Cagliari di Diego Dini Ciacci. Venerdì 26 e sabato 27 novembre, al Teatro Lirico, dirige Beethoven, Mendelssohn e Salve Regina, nuova composizione di Sergio Rendine.

Considerato tra i migliori oboisti della scena internazionale, Dini Ciacci si presenta alla guida di Orchestra e Coro del Lirico, in un concerto che si apre, come consuetudine annuale, con una nuova composizione su commissione del Teatro Lirico in prima esecuzione assoluta.

In qualità di voce solista si esibisce Lucilla Galeazzi, il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Dopo Salve Regina (Naviganti di stelle), per voce naturale femminile, coro e orchestra di Rendine, il programma prosegue con due fra le più celebri e amate pagine del sinfonismo ottocentesco: l'Ottava di Beethoven e la "Scozzese" di Mendelssohn.

L'ingresso è consentito solo con il green pass e tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.

Anche in occasione del concerto di questa settimana, sono a disposizione biglietti, al prezzo promozionale di due euro per tutte le scuole della Sardegna, compresi i Conservatori e le Università. (ANSA).