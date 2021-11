Incidenti sul lavoro, muore operaio in Sardegna

E' rimasto schiacciato sotto il peso del macchinario con il quale lavorava per produrre travi in cemento, Roberto Usai, il 22enne di Villanova Tulo morto all'interno di un capannone della ditta di prefabbricati Demuro Srl, nella zona industriale di Isili. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, un pezzo del macchinario si sarebbe staccato colpendo il giovane operario, che è morto sul colpo. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita al policlinico di Monserrato, dove il medico legale Francesco Ferraro, su mandato della Procura di Cagliari, eseguirà l'autopsia.

LUTTO CITTADINO A VILLANOVA TOLU - Villanova Tulo, nel sud Sardegna, è una comunità sconvolta per la morte di Roberto Usai, il 22enne del paese morto questa mattina intorno alle 9 mentre lavorava all'interno della ditta di prefabbricati Demuro Srl, gestita da imprenditori di Villanova con sede nella zona industriale di Isili, in località Perd' e Quaddu. Sul posto proseguono gli accertamenti i tecnici del Servizio di sicurezza e prevenzione sul lavoro (Spresal) e i Carabinieri della Compagnia di Isili per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Intanto il sindaco di Villanova Tolu, Alberto Loddo, ha proclamato il lutto cittadino. "Morire a 22 anni mentre si sta svolgendo il proprio lavoro è una ingiustizia troppo grande - dice all'ANSA - Roberto era un ragazzo stimato e benvoluto da tutti, così come la sua famiglia. Giocava a calcio, era attivo nel gruppo folk del paese, organizzava eventi insieme ad altri amici, era la vita in persona. Per noi è una perdita gravissima. Al padre, alla madre e alla sorella di Roberto rivolgo l'abbraccio di tutta la comunità".