Rintracciata la bambina scomparsa a Cagliari, sta bene

È stata ritrovata in pieno centro a Cagliari, in piazza Matteotti, la bambina di 11 anni di origine russe che si era allontanata da casa questa mattina intorno alle 8 nel quartiere di Is Mirrionis. E' stata rintracciata dalla madre grazie ad alcune segnalazioni ricevute via social. Sul posto sono poi arrivati carabinieri e polizia che avevano avviato, come deciso dalla Prefettura, il piano di ricerca in tutta la provincia. Fortunatamente la bambina è stata trovata e sta bene. Sconosciuti al momento i motivi del suo allontanamento