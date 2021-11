Calcio: Cagliari, l'attacco è l'arma vincente

di Stefano Ambu

Un punto di speranza per il Cagliari contro il Sassuolo. Il pareggio di Reggio Emilia interrompe la serie negativa di quattro sconfitte consecutive. E ora la squadra di Mazzarri non è più sola in fondo alla classifica. E ha guadagnato un punto sulle liguri Genoa e Spezia.

Proprio la squadra di Motta è diventato il nuovo punto di riferimento dei rossoblu. Con la possibilità di accorciare ancora le distanza dal prossimo turno: il calendario offre al Cagliari la chance di giocare in casa proprio con la Salernitana, in coda con il Cagliari a sette punti. Due squadre appaiate anche nel conto dei gol subiti con 28 reti al passivo.

Rossoblu superiori solo per numero di reti segnate: quindici contro dieci. Proprio le cifre danno indicazioni precise: la difesa è la peggiore del campionato, mentre davanti il Cagliari supera due squadre, Salernitana e Venezia. Ed è pari ad altre tre, Spezia, Udinese e Torino. Insomma, il Cagliari davanti c'è, dietro no.

Altro dato oggettivo: il miglior Cagliari - questo ha detto la partita di ieri con il Sassuolo - è quello che attacca. Due volte, costretto dalle circostanze, ha osato e due volte ha raggiunto gli avversari. Il peggiore è quello che si difende: in difficoltà contro il Sassuolo sullo zero a zero e sull'uno a uno.

L'attacco è il reparto forse migliore per qualità: Joao Pedro è a quota otto gol, Keita a tre. Entrambe le punte ogni partita qualcosa la combinano: Keita ieri ha aperto le marcature, il capitano ha provocato è segnato il gol del due a due.

Un pareggio, quello del Mapei, ottenuto senza due big in campo come Godin e Strootman. Per l'uruguaiano è stata una necessità, per l'olandese è stata invece scelta tecnica.

Cagliari già proiettato verso la sfida con la Salernitana: in campo questa mattina par la ripresa degli allenamenti. Tra gli obiettivi anche quello di recuperare, oltre Godin, anche Dalbert, ieri in panchina contro il Sassuolo.

Speranze sportive, ma anche solidarietà: il Cagliari a sostegno della figlia di Elisa Mulas, la bimba di 11 anni superstite della strage di via Manin, a Sassuolo. Il club donerà un euro per ogni biglietto venduto in occasione di Cagliari-Salernitana e ogni mini abbonamento.