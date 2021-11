Basket: Dinamo, esordio amaro per il nuovo coach Bucchi

Napoli rovina l'esordio di Piero Bucchi sulla panchina della Dinamo Banco di Sardegna condannando i sassaresi alla quinta sconfitta di fila in campionato. Una sconfitta in volata per i biancoblu che sul suono dell'ultima sirena mandano sul ferro la tripla della vittoria, affidata al centro nigeriano Mekowulu.

Il risultato finale dice Sassari 74-Napoli 75, e per la Dinamo c'è poco da recriminare: "Penso che la squadra abbia lottato e abbia provato a vincere la partita. L'atteggiamento è cambiato, ci è mancata la vittoria per un soffio", ha commentato a caldo il nuovo coach, Piero Bucchi, arrivato a Sassari giovedì, dopo l'esonero di Demis Cavina.

"Ci sono stati dei cali di energia in alcuni momenti, ma la volontà non è mai mancata. Ho fiducia che la squadra possa riprendere un cammino di vittorie".

In campo la Dinamo ce l'ha messa tutta, facendo vedere la voglia di uscire dalle sabbie mobili, anche con i giocatori che più sono mancati nelle ultime settimane. Come Mekowulu, che pur non disputando la partita della vita, ha fatto vedere impegno e grinta, realizzando 20 punti e facendo sentire il suo peso sotto le plance. I padroni di casa hanno pagato la scarsa mira al tiro, con un 38.6% totale e appena il 18.8% da 3 punti.

Ora ci sarà la lunga pausa per gli impegni della nazionale e la Dinamo tornerà in campo il 5 dicembre a Bologna contro i campioni d'Italia della Virtus. Nel frattempo potrebbe arrivare a Sassari il tanto atteso nuovo play: "Io adesso ho questi ragazzi e per me sono i migliori. Serve pazienza per valutare, e dovremo sederci attorno a un tavolo per prendere decisioni che, se affrettate, potrebbero essere pericolose", ha concluso Bucchi.