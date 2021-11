Schiaffo all'arbitro donna, denunciato dirigente del Nurri

(ANSA) - CAGLIARI, 20 NOV - Aveva insultato e colpito con uno schiaffo l'arbitro donna durante una partita di calcio di Prima categoria. Un uomo di 68 anni, assistente della squadra di calcio Fc Nurri, è stato denunciato dalla Digos di Cagliari per "violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive".

L'episodio è avvenuto il 26 settembre scorso al campo sportivo comunale di Villamar durante la partita Virtus Villamar-Fc Nurri valevole per il campionato di Prima categoria. Poco prima della fine del primo tempo, l'arbitro, una giovane di 22 anni, era stata accerchiata dai giocatori della squadra ospite che le contestavano la direzione di gara. Durante quelle fasi un assistente della squadra ospite si è avvicinato e dopo aver insultato la giovane, l'ha colpita con uno schiaffo al volto. La 22enne ha subito sospeso la partita ed è andata al Pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano per essere visitata.

I medici le hanno riscontrato ferite guaribili in 10 giorni. La squadra tifoserie della Digos ha ricostruito l'episodio, identificato l'assistente e denunciandolo. Nei suoi confronti potrebbero scattare altri provvedimenti. (ANSA).