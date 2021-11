Attentato incendiario in capannone Fonni, muoiono 40 vitelli

Quaranta vitelli sono morti carbonizzati all'interno di un capannone che è stato dato alle fiamme la scorsa notte a Fonni, in località S'Alimu.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme altissime che si sono sviluppate nella struttura realizzata con elementi prefabbricati in cemento precompresso, all'interno della quale c'erano anche 500 rotoballe di fieno, scorte di foraggi e mangimi.

Le strutture murarie sono rimaste fortemente lesionate e parte della copertura è crollata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Fonni e Mamoiada che, dai primi accertamenti effettuati, propendono per la natura dolosa dell'incendio.